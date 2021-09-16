Надежда Школкина: В Тульской области проводится большая работа по повышению доступности и качества образования

Тульской области проводится большая работа по повышению доступности и качества образования.

Пройдет олимпиада 28 сентября – 29 октября на цифровой платформе «Сириус.Курсы».

В этом году присоединиться к этому уникальному проекту смогут более 90% школ в 65 субъектах РФ. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции, посвященной старту олимпиады.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева сообщила, что по поручению Президента в 2020 году впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате на платформе «Сириуса» прошел апробацию в семи субъектах РФ. К нему присоединились более 820 тысяч участников — это 92% школ в семи регионах страны.

По словам Шмелевой, главная задача — сделать так, чтобы в каждой школе была такая возможность. Это позволит создать для учеников комфортную развивающую среду. В 2021-2022 году масштабы федерального образовательного проекта будут увеличены. На этот раз он реализуется в 62 регионах и по ожиданиям организаторов, в онлайн-турах на онлайн-площадке «Сириус» примут участие порядка 5 миллионов школьников 4-11-го класса. Предполагается, что свыше 90% школ в каждом регионе страны смогут стать участниками этой замечательной инициативы. Задания разработаны таким образом, что для их выполнения не требуется специальная подготовка.

Во время пресс-конференции Елена Шмелева выступила с инициативой проработать меры поддержки учителей, чьи воспитанники продемонстрируют отличные результаты в финале Всероссийской олимпиады школьников. Она также подчеркнула, что развитие олимпиадного движения в России носит системный характер и постоянно развивается. Также Елена Шмелева отметила, что Правительство РФ вместе с центром «Сириус» и депутатами от партии «Единая Россия» проводит большую работу по повышению доступности и качества образования.

Уполномоченный представитель Губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина.

– На федеральном уровне и в Тульской области проводится большая работа по повышению доступности и качества образования, – отметила уполномоченный представитель Губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина. – Это инфраструктурное обновление школ, создание комфортных условий для обучения, внедрение современных методик. В новую региональную Программу развития включено создание 78 «Точек роста», преимущественно в сельских территориях. Приоритет будет отдан физике, химии и биологии. Также планируется открыть четыре центра цифрового образования «IT-куб». Кроме этого, в регионе действуют и еще будут созданы центры поддержки одаренных и талантливых детей. Эти важнейшие для развития подрастающего поколения проекты реализуются в рамках национального проекта «Образование».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 184 Школкиной Надежды Васильевны.