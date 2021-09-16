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Общество16 сентября 2021 8:30

Последние новости Тулы на 16 сентября 2021 года: в регионе начался отопительный сезон, а жители Тулы пожаловались на массовую вырубку деревьев

Рассказываем о последних событиях на утро 16 сентября
Елена Иргиз
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В первую очередь тепло будет подано на объекты социальной сферы

В первую очередь тепло будет подано на объекты социальной сферы

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Революции спилили деревья. По словам очевидцев, ранее зеленая улица теперь превращается в пустырь. Городская администрация объяснила это кронированием зеленых насаждений и удалением сухих деревьев.

Отопительный сезон в Тульской области стартует уже 16 сентября. Холода в регион нагрянули достаточно резко и рано, поэтому решено не затягивать с пуском отопления. В первую очередь тепло будет подано на объекты социальной сферы.

Оставленных на пороге тульского приюта для животных котят в коробке растерзали бездомные собаки. Трагическая история произошла 13 сентября рано утром.

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