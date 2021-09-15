Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 17:32

Отопительный сезон в Тульской области стартует уже 16 сентября

В нынешнем году он начнется гораздо раньше срока
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отопительный сезон в Тульской области стартует уже 16 сентября

Отопительный сезон в Тульской области стартует уже 16 сентября

Фото: Алексей ФОКИН

Холода в регион нагрянули достаточно резко и рано, поэтому решено не затягивать с пуском отопления. Тем более, что по официальным отчетам подготовка к нему завершена. Ресурсоснабжающие организации обеспечили готовность к пуску тепла 629 котельных, из которых 182 располагаются в самой Туле.

В первую очередь тепло будет подано на объекты социальной сферы, в шести из которых батареи уже нагрелись. Далее отопление поэтапно запустят в жилые дома.

Интересное