Не желая подчиняться требованиям полицейских, мужчина начал им угрожать Фото: материалы пресс-служб

За насилие и оскорбление сотрудников ГИБДД жителя Калуги оштрафовали на крупную сумму. Инцидент произошел днем 23 июля 2021 года.

Напомним, что пьяного мужчину за рулем остановили сотрудники Госавтоинспекции на трассе «Тула-Калуга». Не желая подчиняться требованиям полицейских, он начал им угрожать, достав пневматический пистолет, оскорблял их, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников ДПС кулаком в грудь.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей.