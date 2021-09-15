В Туле пожилая женщина погибла в душе: следователи проводят проверку

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи расследуют обстоятельства гибели пожилой жительницы Тулы.

Напомним, 64-летняя тулячка принимала душ, когда ее ударило электрическим током. Это случилось 12 сентября 2021 года в квартире девятиэтажного дома в Советском районе.

Следствие предварительно установило, что женщина погибла от поражения электричеством в момент нахождения в ванной комнате. Окончательную причину смерти можно будет назвать после проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Следователи осмотрели квартиру погибшей, опросили соседей и родственников, запросили документацию в управляющей компании. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.