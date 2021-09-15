Каждый второй взрослый житель Тульской области вакцинирован от COVID-19

По данному показателю регион занимает 8-е место в стране и 3-е в ЦФО Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области каждый второй житель сделал прививку от коронавируса. Об этом стало известно в ходе прямого включения губернатора Александра Дюмина и президента РФ. По данному показателю регион занимает 8-е место в стране и 3-е в ЦФО.

Напомним, что беседа состоялась в режиме видеосвязи 14 сентября. В разговоре шла речь о строительстве нового перинатального центра, развитии здравоохранения, образования и экономики в регионе.