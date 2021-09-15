В Туле суд в очередной раз перенес рассмотрение дел сотрудников-антипрививочников из «Щегловского вала» Фото: Алексей ФОКИН

В Пролетарском районном суде в течение двух дней продолжали рассматривать иски отстраненных от работы сотрудников АО «Щегловский вал». В одних случаях истцы подняли планку требований морального ущерба до миллиона рублей, в других ходатайствовали о привлечении к рассмотрению дела главного санитарного врача Тульской области Александра Ломовцева. Однако суд в последней просьбе отказал.

Напомним, суть конфликта: летом 2021 года «Щегловский вал» выпустил внутренний приказ, по которому сотрудники, отказавшиеся пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Таковых оказалось порядка полусотни человек. В суд были поданы 18 исков с требованием восстановить их на рабочем месте, компенсировать время отстранения и моральный ущерб. В свою очередь, предприятие согласилось допустить работников обратно только после вакцинации.