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Общество14 сентября 2021 14:15

В Туле в ближайшее время начнется отопительный сезон

Первыми традиционно подключат социальные учреждения
Елена Иргиз
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Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится

Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом рассказал глава городской администрации.

Так, уже подали запрос в местный Гидрометцентр. Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится. По этой причине в администрации города уже готовят распоряжение о начале отопительного сезона.

Первыми традиционно подключат социальный учреждения. В трех из них отопление есть уже сейчас.

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