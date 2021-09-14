Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом рассказал глава городской администрации.
Так, уже подали запрос в местный Гидрометцентр. Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится. По этой причине в администрации города уже готовят распоряжение о начале отопительного сезона.
Первыми традиционно подключат социальный учреждения. В трех из них отопление есть уже сейчас.