Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом рассказал глава городской администрации.

Так, уже подали запрос в местный Гидрометцентр. Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки температура воздуха значительно снизится. По этой причине в администрации города уже готовят распоряжение о начале отопительного сезона.

Первыми традиционно подключат социальный учреждения. В трех из них отопление есть уже сейчас.