В Туле открылся пункт вакцинации от коронавируса для иностранцев Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Новый специализированный пункт вакцинации от COVID-19 расположился на базе многофункционального миграционного центра на улице Рязанской, 5-е. Работу курирует областной кожно-венерологический диспансер.

Вакцинации иностранцев проводится платно, однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Сертификат о вакцинации в бумажном виде выдается сразу же.

Кстати, на коммерческой основе вакцинация также возможна по месту работы иностранных граждан, а также студентов по месту обучения с выездом мобильной прививочной бригады.

Для прививки необходимо предъявить один из следующих документов: паспорт, миграционную карту, удостоверение вынужденного переселенца, разрешение на временное проживание, СНИЛС.