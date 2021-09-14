На время ремонта Московского путепровода туляки предлагают организовать объездной путь

В социальных сетях появилось предложение от инициативной группы зареченцев сделать объездной путь улицы Октябрьской в связи с грядущим ремонтом Московского путепровода. Проложить его предлагается по старой дороге от улицы Максимовского до улицы Парижской коммуны.

Дорога эта есть на картах, однако, состояние ее оставляет желать лучшего — покрытие практически везде разбито, да и проезжая часть шириной рассчитана разве что на один автомобиль. Случись тут встретиться двум большегрузам, и разъехаться они не смогут. Выезд через улицу Красной коммуны тоже вызывает сомнения — частный сектор тоже не приспособлен к большому транспортному потоку.

Впрочем, неудивительно, что пока одни местные жители выступают за проект, другие — против. Еще один веский аргумент не в пользу предложения — немалая стоимость работ по восстановлению дороги.