"КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК": Наша главная ценность – коллектив

Мастера-демонстраторы учебного центра провели для гостей мастер-класс по применению на практике строительных материалов компании КНАУФ.

Дата визита выбрана не случайно: в четверг один из флагманов промышленности Тульской области отметил День предприятия. Ранее по этому поводу ежегодно в микрорайоне Гипсовый проходил масштабный городской праздник для сотрудников и всех жителей Новомосковска. Из-за пандемии формат мероприятия был изменен, но главный акцент события - поздравление коллектива и награждение лучших сотрудников компании – остался неизменным.

С приветствием к гостям и работникам предприятия обратился генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» Леонид Третьяков:

- Стало доброй традицией, ежегодно ко Дню предприятия «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» чествовать сотрудников, внесших значительный вклад в развитие завода. Благодаря безупречному труду, современным технологиям и высоким стандартам качества продукции компании КНАУФ завод в Новомосковске входит в число лидеров строительного комплекса России, являясь одним из самых современных предприятий группы КНАУФ.

КНАУФ завод в Новомосковске входит в число лидеров строительного комплекса России, являясь одним из самых современных предприятий группы КНАУФ.

Награждение лучших сотрудников состоялось в Учебном центре «КНАУФ».

В ходе мероприятия были отмечены 27 человек, трое из которых получили Благодарственные письма губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы администрации МО г. Новомосковск Алексей Разин, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем, депутат собрания депутатов МО г. Новомосковск Геннадий Зиборов, генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» Леонид Третьяков.

Мастер-класс для гостей

Мастера-демонстраторы учебного центра провели для гостей мастер-класс по применению на практике современных строительных материалов компании КНАУФ. Ассортимент продукции, выпускаемой в Новомосковске, огромен. Предприятие производит сухие гипсовые смеси, КНАУФ-листы различных типов, в том числе особо прочный КНАУФ-лист «Сапфир», КНАУФ-гипсоплиты, негорючие плиты КНАУФ Файерборд, плиты КНАУФ акустика и многое другое.

Основой для производства всех этих материалов служит природный гипс, который добывает предприятие здесь же, в одной из самых высоко технологичных гипсовых шахт в мире.

Ассортимент продукции, выпускаемой на заводе КНАУФ в Новомосковске, огромен.

Экскурсия в шахту

После официальной части гости спустились в шахту, где осмотрели основные технологические процессы подземной добычи гипсового камня. Масштаб увиденного поразил, ведь шахта в Новомосковске – это современнейший горнодобывающий комплекс, где главные принципы – безопасность людей, экологичность и эффективность.

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»

Тульская обл., Новомосковск, ул. Гражданская, 14,

+7 (48762) 29-101, 29-158.

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