«Новые люди» и телеведущая Юлия Барановская оценили ремонт в калужском общежитии

Делегация оценила качество ремонта в здании по улице Валентины Никитиной, на который не так давно пожертвовали 20 млн рублей победители первого политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты».

Общежитие тогда находилось в плачевном состоянии. Стойкий ужасный запах, внутри на стенах черная плесень, подвал затоплен канализационными стоками, ветхие аварийные балконы. Управляющие компании в доме менялись периодически, на обращения и жалобы жильцом о состоянии дома давались лишь отмазки об отсутствии денег. Дошло до того, что последняя ответственная управляющая компания просто исчезла. При этом деньги за услуги ЖКХ и обслуживание дома взимались периодически.

- То, что я раньше видела по фото из этого общежития, - это ужасно, - говорит Юлия Барановская. - И когда ты понимаешь, что в этом общежитии живут дети, становится еще страшнее. Когда все стены черные, а это опасно для легочной системы. Очевидно, что это также кишечные инфекции, и даже астма. Наверняка, там были полчища крыс.

«Новые люди» и телеведущая Юлия Барановская оценили ремонт в калужском общежитии

В апреле текущего года жильцы дома обратились к «Новым людям» за помощью: попросили придать зданию статус аварийного, что привело бы к расселению в новые квартиры. Группа активистов тогда выбралась на место, пообщалась с людьми. И в результате в здании начались грандиозные ремонтные работы.

- Отдавая выигранные на шоу деньги на благотворительность, я действовал от чистого сердца, исходя из своих внутренних побуждений, а вовсе не ориентируясь на политическую карьеру, - говорит кандидат в депутаты от партии «Новые люди» Владимир Алексеев. - Я тогда даже особо не предполагал, что меня выберут в качестве кандидата в депутаты от партии «Новые люди».

Сейчас я вот сталкиваюсь с мнением, что депутат или кандидат должен помогать только на своей избирательной территории. Категорически не согласен — политик нового времени ни в коем случае не должен делить мир вокруг себя на свой округ и чужой. Тем более депутат Госдумы. Он должен мыслить всей Россией в целом. Поэтому, если можешь помочь кому-то здесь и сейчас — помогай! Иначе это будет уже популизм. На самом деле, практически все добрые дела, которые я когда-либо делал, реализовывал как раз за пределами сегодняшнего своего избирательного округа. Убирался — в Кондуках под Узловой, помогал приюту в Новомосковске.

Мне очень импонируют тезисы партии «Новые люди», которые ставят обычного человека превыше всего, а также то, что надо меньше говорить и больше делать. Данным конкретным примером я хочу показать, что делать хорошие дела несложно. И это срабатывает! Моему примеру, например, последовал и другой победитель шоу, Виталий Кацко, отдавший деньги также на благотворительность. А еще очень показательно, что как только начался ремонт в этом доме, сразу и в соседнем местные власти начали аналогичные работы.

«Новые люди» и телеведущая Юлия Барановская оценили ремонт в калужском общежитии

Сейчас в общежитии полным ходом идет ремонт. Рабочие облагородили придомовую территорию, сделали отмостку у здания, починили ступени, облагородили вход, залатали крышу, почти обновили всю проводку, поставили новые двери и счетчики в каждую комнату общежития.

- Конечно, сделать для этого дома предстоит еще много. Да, позади самые затратные по средствам и усилиям работы, - признается Владимир Алексеев. - У людей появилась нормальная канализация, подключенная к центральному коллектору — пришлось поставить трубу длиной почти в три десятка метров. А раньше все нечистоты сливались прямо в подвал. Впереди тоже немало дел — малярные работы, частичное укрепление несущих конструкций. И если бы мы хотели из этого создать себе пиар-кампанию, то, наверное, постарались бы уложиться к дате выборов. Мы же просто дарим людям уют, делаем доброе дело.

Кстати, «Новые люди» смогли найти и управляющую компанию, которая по итогам проведенного ремонта возьмет на баланс данное здание.