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Общество14 сентября 2021 8:56

Роспотребнадзор привлек к ответственности администрацию Тулы за коронавирусные нарушения

Решение Роспотребнадзора прокомментировали в городской администрации
Елена Иргиз
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Ряд нарушений был допущен во время проведения Дня города

Ряд нарушений был допущен во время проведения Дня города

Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребнадзор привлек к ответственности администрацию Тулы за нарушение антикоронавирусных правил на Дне города. В частности, 11 сентября в день 875-летия оружейной столицы было массовое скопление людей в некоторых локациях праздника, допускалось несоблюдение жителями и гостями Тулы масочного режима и и социальной дистанции.

Решение Роспотребнадзора прокомментировали в городской администрации. По словам представителей, нарушения обусловлены тем, что основные мероприятия в День города проходили в историческом центре. Потоки людей старались распределять равномерно, чтобы не было большого количества зрителей в одном месте, но в некоторых местах это не всегда удавалось, однако всем гостям напоминали о соблюдении мер безопасности. Также волонтеры везде раздавали маски и предлагали продезинфицировать руки.

В будущем администрация города обещала учесть замечания Роспотребнадзора.

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