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Происшествия13 сентября 2021 14:11

Смертельная авария под Ефремовом: «Lada» въехала в «Volvo» с грузовым полуприцепом

Виновник аварии погиб, а его пассажир получил сильные травмы
Елена Иргиз
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Авария случилась на 80-ом километре автодороги «Лапотково - Ефремов»

Авария случилась на 80-ом километре автодороги «Лапотково - Ефремов»

Фото: материалы пресс-служб

Под Ефремовом «Lada» въехала в «Volvo» с полуприцепом. Виновник аварии погиб, а его пассажир получил сильные травмы.

По предварительным данным, около 16:42 на 80-ом километре автодороги «Лапотково - Ефремов» 37-летний мужчина, будучи за рулем «Lada Granta» не соблюдал дистанцию и столкнулся с едущим впереди автомобилем «Volvo» с полуприцепом «Karaoglan», которым управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии пассажир «Lada» 36-летний мужчина был доставлен в больницу с различными травмами, а сам водитель отечественной машины скончался на месте ДТП.

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