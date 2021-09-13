Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 сентября 2021 года: за неделю скончался 71 человек

Всего же с весны 2020 года от коронавируса умер 2841 человек Фото: Алексей ФОКИН

722 жителя Тульской области заболели коронавирусом за прошедшую неделю, из них 101 - только за последние сутки. Инфекция подтвердилась у жителей 25 районов и городских округов. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 52 731 случай заболевания.

Вместе с тем, 701 пациент смог победить COVID-19, и 95 - за минувшие сутки. Общее число выздоровевших за все время наблюдения - 45 128 человек.

К сожалению, еще 71 пациент за неделю в возрасте от 37 до 95 лет скончался от последствий заболевания. У большинства из них были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. За последние сутки таких - 11 человек. Всего же с весны 2020 года от коронавируса умер 2841 человек.