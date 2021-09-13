В Туле отремонтируют крышу самоварной фабрики

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В Туле ищут подрядчика, который отремонтирует крышу самоварной фабрики. Такая информация появилась на сайте тендеров России.

Прием заявок на устранение недостатков ремонта крыши дома № 12 по улице Лейтейзена проводит фонд капитального ремонта Тульской области. Работы проведут в рамках противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия «Комплекс построек самоварной фабрики и жилого дома Н. И. Баташева».

Сообщается также, что начальная цена контракта - больше 1 300 000 рублей. Заявки принимаются до 20 сентября.