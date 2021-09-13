«Новые люди» поздравили туляков с Днем города

Так, Владимир Алексеев вышел на улицы Тулы, чтобы поздравить горожан с праздником, а попутно познакомить их с основными тезисами своей предвыборной программы. Сделал он это довольно необычным способом – сам обрядился в «костюм» промоутера из двух плакатов и раздавал брошюры, чем немало удивлял прохожих: кандидат сам лично агитирует за себя! Многие останавливались, вступали в дискуссию, делились наболевшими проблемами, которые и предлагали решить представителю «Новых людей» в будущем.

- Мы - «Новые люди» и к агитации тоже подходим по-новому, - пояснил Владимир. – Сегодня я вышел в первую очередь поздравить жителей нашего города, а уж только потом познакомить их с моей кандидатурой. Я не обладаю внушительным счетом в банке, не могу нанять политтехнологов в свой штаб, Я делаю все сам. Уверен, в отличие от «диванных критиков», которые много говорят, но ничего не делают, бороться за свои идеи и предложения стоит. По сути, данная акция носит ознакомительный характер со мной как с кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Я не пишу в своих агитационных материалах обещания, как это делают другие политики. Я пишу о конкретных делах, которые уже сделал. И мой лозунг: судите о будущем по настоящему. Моя программа - некий симбиоз тезисов партии в целом и моих предложений на уровне региона. Очень рад, что туляки восприняли мой шаг позитивно. Процентов 85 туляков отнеслись положительно к моим предложениям.

«Новые люди» поздравили туляков с Днем города

Действительно, вызывает некоторой шок, что я сам, а не какой-то промоутер, вышел на улицы города агитировать сам за себя. Мы как-то привыкли, к тому, что депутаты где-то там, далеко от народа, в офисном кресле, за бетонными стенами, своими помощниками на местах. Многие народные избранники, конечно, тоже хотят помочь своему народу, но они оторваны от него и их проблем. Зачастую доклады, которые им предоставляют, далеки от реальности. Это печально, и это одна из главных проблем подобных депутатов-чиновников. Надо выходить и открыто говорить с людьми!

Люди хотят быть услышанными, но упираются в административные препоны. И это, мне кажется, самая главная проблема наших политиков. Я зачастую воспринимаюсь как инноватор в политике, но я не выступаю за редикальные реформы. У меня для начала есть программа из 7-8 пунктов. Именно их можно будет легко реализовать в кратчайшие сроки, и они, безусловно, улучшат жизнь простых людей к лучшему.

А кандидат в депутаты по Новомосковскому избирательному округу, аккордеонист-виртуоз Максим Токаев вечером 11 сентября устроил на открытой площадке Казанской набережной настоящий концерт для поклонников своего таланта.

- Сегодня День города Тулы, - говорит он. - Поэтому я решил прогуляться по центру областной столицы, тем более, что он становится с каждым годом все красивее и уютнее. Захватил с собой аккордеон, чтобы поиграть для туляков.

Для меня Тула – это практически вторая родина, хотя сам я из рабочего поселка Щекино. Я учился в Тульском колледже искусств имени Даргомыжского. Да практически просто вырос в Туле - после 14 лет вся моя творческая жизнь протекала здесь. Даже армейские мои будни связаны с Тулой - служил я в воинской части, расположенной в Комарках в Пролетарском округе. Поэтому я всегда рад подарить тулякам, моим землякам музыкальный сюрприз, как сегодня.

«Новые люди» поздравили туляков с Днем города

- Открытый концерт на набережной? Почему бы и нет! - подытожил его выступление региональный лидер «Новых людей» Иван Николайчук. – Этим шагом мы решили дополнительно немного заявить о нашем кандидате, показать, что он простой человек, такой же, как и все мы. И в такой значимый день как 875-летие Тулы, это исключительно его инициатива - подарить свое творчество жителям города.