В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы с Днем города. В этот день оружейная столица отмечает свое 875-летие.

В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров, талантливых людей и истинных патриотов. Он также отметил, что каждый из жителей города на своем месте вносит вклад в благополучие родной земли.

«Спасибо вам за искреннюю любовь к своей малой родине, за стремление делать наш край более красивым, ухоженным, комфортным для жизни», - сказал Алексей Дюмин, пожелав всем горожанам праздничного настроения, радости и добра.