В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров
Фото: Алексей ФОКИН
Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы с Днем города. В этот день оружейная столица отмечает свое 875-летие.
В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров, талантливых людей и истинных патриотов. Он также отметил, что каждый из жителей города на своем месте вносит вклад в благополучие родной земли.
«Спасибо вам за искреннюю любовь к своей малой родине, за стремление делать наш край более красивым, ухоженным, комфортным для жизни», - сказал Алексей Дюмин, пожелав всем горожанам праздничного настроения, радости и добра.