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Общество11 сентября 2021 11:49

Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы с Днем города

В этот день оружейная столица отмечает свое 875-летие
Елена Иргиз
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В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров

В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров

Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы с Днем города. В этот день оружейная столица отмечает свое 875-летие.

В своем обращении к тулякам губернатор подчеркнул, что тульская земля всегда была родиной мастеров, талантливых людей и истинных патриотов. Он также отметил, что каждый из жителей города на своем месте вносит вклад в благополучие родной земли.

«Спасибо вам за искреннюю любовь к своей малой родине, за стремление делать наш край более красивым, ухоженным, комфортным для жизни», - сказал Алексей Дюмин, пожелав всем горожанам праздничного настроения, радости и добра.

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