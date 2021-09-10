В Новомосковске мать зарезала собственного сына

Пока приговор не вступил в силу, она находится под стражей Фото: Алексей ФОКИН

За убийство собственного сына жительница Новомосковска проведет несколько лет в колонии.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 11 мая 2021 года ночью с 01:30 до 04:20 обвиняемая и ее сын распивали спиртные напитки у себя дома в Новомосковске. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в пылу которой женщина схватила нож и ударила сына в живот и в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Суд приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу, она находится под стражей.