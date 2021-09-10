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Здоровье10 сентября 2021 11:50

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 сентября 2021 года: заболело еще 105 человек

При этом ситуация в регионе остается стабильной уже несколько недель
Елена Иргиз
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Всего в регионе выявлено 52 423 случая

Всего в регионе выявлено 52 423 случая

Фото: Алексей ФОКИН

За сутки еще 105 жителей Тульской области заболели COVID-19 согласно статистике. Всего в регионе выявлено 52 423 случая.

Справились с вирусом 102 пациента, которым удалось закрыть больничные. С начала пандемии коронавирусом переболели 44 830 человек.

К сожалению, еще 10 жителей региона скончались. Причиной тому стали различные осложнения на хронические заболевания, вызванные вирусом. За все время распространения заболевания умерло 2 811 человек.

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