Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 сентября 2021 года: заболело еще 105 человек

Всего в регионе выявлено 52 423 случая Фото: Алексей ФОКИН

За сутки еще 105 жителей Тульской области заболели COVID-19 согласно статистике. Всего в регионе выявлено 52 423 случая.

Справились с вирусом 102 пациента, которым удалось закрыть больничные. С начала пандемии коронавирусом переболели 44 830 человек.

К сожалению, еще 10 жителей региона скончались. Причиной тому стали различные осложнения на хронические заболевания, вызванные вирусом. За все время распространения заболевания умерло 2 811 человек.