В Киреевском районе в столкновении с грузовиком погиб мотоциклист

Предположительно, мужчина не справился с управлением Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе погиб мотоциклист, столкнувшись с грузовиком. Авария случилась вечером 9 сентября.

По предварительным данным, около 19:35 на 3 километре трассы «Быковка – Богородицк» 30-летний мотоциклист, управляя «Yamaha YXF-R6», не справился с вождением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.