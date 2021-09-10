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Происшествия10 сентября 2021 12:36

В Киреевском районе в столкновении с грузовиком погиб мотоциклист

Авария случилась вечером 9 сентября
Елена Иргиз
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Предположительно, мужчина не справился с управлением

Предположительно, мужчина не справился с управлением

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе погиб мотоциклист, столкнувшись с грузовиком. Авария случилась вечером 9 сентября.

По предварительным данным, около 19:35 на 3 километре трассы «Быковка – Богородицк» 30-летний мотоциклист, управляя «Yamaha YXF-R6», не справился с вождением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

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