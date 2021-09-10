В Белевском районе мужчина избил свою сожительницу до смерти

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу Фото: материалы пресс-служб

Следователи Тульской области завершили расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В нем обвиняется 50-летний мужчина из Белевского района.

В ходе расследования выяснилось, что 9 июля около своего частного дома в деревне Уткино обвиняемый во время пьяного застолья со своей 38-летней сожительницей, избил ее кулаками по голове. От полученных травм женщина скончалась у себя дома через несколько дней. Свою сожительницу без сознания нашел сам подозреваемый, он же и вызвал скорую.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.