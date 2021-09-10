Алексей Дюмин принял участие в церемонии прощания с Евгением Зиничевым

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым прошла в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в Москве. В ней приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Росгвардии Виктор Золотов, коллеги Зиничева по службе безопасности президента.

После этого губернатор Алексей Дюмин также принял участие в траурной церемонии в Санкт-Петербурге.

Напомним, Зиничев погиб в среду во время учений МЧС. По официальным данным, глава ведомства попытался спасти поскользнувшегося на краю обрыва режиссера Александра Мельника. Оба погибли.

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