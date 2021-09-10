Последние новости Тулы на 10 сентября: в "Ясной Поляне" отметили день рождения Толстого, а под Тулой нашли зловонное озеро

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Под Тулой нашли зловонное озеро отходов. Его обнаружили жители поселка Ильинка. По их словам, ручей с нечистотами течет прямо с промышленной площадки, и все это скапливается в овраге.

В Киреевском районе 30-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком. Виновник аварии получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" отметили день рождения Л.Н. Толстого. В рамках мероприятия провели Международный турнир по шахматам, а также презентация тактильных моделей и специальных звукозаписей для слабовидящих гостей. В заключение состоялся концерт Renaissance-квартета.