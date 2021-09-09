Коронавирус в Тульской области, последние данные на 9 сентября 2021 года: умерло еще 9 человек

Всего в Тульской области жертвами вируса стал 2 801 человек Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным в Тульской области за сутки коронавирусом заболели еще 103 человека, увеличив тем самым статистику до 52 318 человек.

При этом с болезнью справился еще 101 житель Тулы и области за указанный период. Всего с начала пандемии выздоровели от COVID-19 44 728 жителей региона.

К сожалению, еще 9 человек умерло от последствий заболевания за минувшие сутки. Всего в Тульской области жертвами вируса стал 2 801 человек.