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Здоровье9 сентября 2021 11:57

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 9 сентября 2021 года: умерло еще 9 человек

При этом количество заболевших лишь на немного опережает количество выздоровевших
Елена Иргиз
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Всего в Тульской области жертвами вируса стал 2 801 человек

Всего в Тульской области жертвами вируса стал 2 801 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным в Тульской области за сутки коронавирусом заболели еще 103 человека, увеличив тем самым статистику до 52 318 человек.

При этом с болезнью справился еще 101 житель Тулы и области за указанный период. Всего с начала пандемии выздоровели от COVID-19 44 728 жителей региона.

К сожалению, еще 9 человек умерло от последствий заболевания за минувшие сутки. Всего в Тульской области жертвами вируса стал 2 801 человек.

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