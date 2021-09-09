Дело тульских антипрививочников из «Щегловского вала» квалифицировано как индивидуальный спор Фото: Алексей ФОКИН

Накануне Пролетарский районный суд Тулы продолжил рассмотрение дел об отстранении сотрудников АО "Щегловский вал" от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса.

Очевидных нарушений трудового законодательства по вопросу отстранения от работы не выявлено, оснований для принятия мер инспекторского реагирования на имеется. Таков вердикт Государственной трудовой инспекции Тульской области, выступавшей на суде третьей стороной. Кроме того, связанные с проведением вакцинации случаи не регулируются трудовым законодательством, и вопрос законности отстранения работников «Щегловского вала» можно квалифицировать как индивидуальный трудовой спор.

Кстати, представители «Щегловского вала» заявили, что готовы пойти на мирное соглашение с ранее отстраненными от работы сотрудниками, для чего им необходимо будет пройти процедуру вакцинации.