Обидчивого воителя тульской маршрутки № 64 уволили Фото: Алексей ФОКИН

Напомним суть истории. Пару дней назад в соцсетях появилось видео с неоднозначной ситуацией в маршрутке. Пассажирка попросила водителя поднять повыше валидатор, дабы оплатить проезд безналичным способом. В ответ тот не только отказался это сделать, но и потребовал женщину покинуть салон. А после того, как вмешались другие люди, находившиеся в машине, так и вовсе приказал всем выйти из маршрутки, вернув за проезд деньги.

Мужчина пытался объяснить, что он уже устал от терминалов для безналичной оплаты, поскольку они только мешают и без того непростой работе водителя. Но работодатель не согласился с его доводами и, несмотря на то, что водитель работал в компании-перевозчике уже несколько лет, уволил его.