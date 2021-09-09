Последние новости Тулы на 9 сентября 2021 года: водители автобусов не пустили девушку-инвалида, а в городе временно ограничивают движение транспорта

Рассказываем, где и как вводятся ограничения движения

11 сентября на День города в центре Тулы перекроют движение на нескольких улицах. Частично эти ограничения сохранятся и 12 сентября.

В Туле двое водителей автобусов, едущих по маршруту № 18 не захотели пустить в салон девушку в инвалидном кресле. При этом на улице было достаточно холодно. Ждать транспорта девушке пришлось полчаса, и она сильно замерзла.

В Туле временно ограничат движение трамваев и троллейбусов. Это связано с ремонтом рельсовых путей на улице Октябрьской и Металлургов.

Так, ограничение на движение трамваев и троллейбусов вводится:

- с 22:00 8 сентября до 05:00 9 сентября и с 09:00 до 22:00 12 сентября по ул. Металлургов;

- 9 сентября, 10 сентября и с 13 по 16 сентября в период с 21:00 до 05:00 на пересечении ул. Октябрьской и Демидовская плотина.

- по ул. Советской с 8 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 22:00 до 06:00, 12 сентября с 00:30 до 07:00.

Движение троллейбусного транспорта:

а) по проспекту Ленина на участке от Пушкинского проезда до ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 по 17 сентября в период с 00:00 до 06:00;

б) по ул. Советской на участке от проспекта Ленина до ул. Мосина с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00:00 до 06:00.