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Общество9 сентября 2021 0:05

В Туле девушка-инвалид мерзла на остановке полчаса:, двое водителей не хотели ее брать

Это случилось вечером 7 августа в центре города
Елена Иргиз
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Ждать транспорта девушке пришлось полчаса, и она сильно замерзла

Ждать транспорта девушке пришлось полчаса, и она сильно замерзла

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле двое водителей автобусов, едущих по маршруту № 18 не захотели пустить в салон девушку в инвалидном кресле. Инцидент произошел 7 сентября около 18:00 в центре города.

Вместе с девушкой был и ее молодой человек. Он рассказал, что один водитель разговаривал за рулем по телефону и не открыл пандус, потом стал оскорблять и уехал с открытой дверью. Второй же и вовсе не открыл двери и даже не выпустил людей на остановке, а просто поехал дальше, на возмущения пассажиров заявив, что опаздывает, а девушка сядет в другой автобус.

При этом на улице было достаточно холодно. Ждать транспорта девушке пришлось полчаса, и она сильно замерзла.

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