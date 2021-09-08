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Общество8 сентября 2021 19:21

В Туле двое водителей автобусов не пустили в салон инвалида

При этом на улице было достаточно холодно, и девушка в коляске очень замерзла
Елена Иргиз
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Это произошло вчера, 7 сентября

Это произошло вчера, 7 сентября

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле двое водителей автобусов маршрута № 18 не пустили в салон девушку в инвалидном кресле. Это произошло вчера, 7 сентября около 18:00 на остановке «Улица Пирогова».

По словам парня девушки, один водитель разговаривал за рулем по телефону и не открыл пандус, потом стал оскорблять и уехал с открытой дверью. Второй же и вовсе не открыл двери и даже не выпустил людей на остановке, проехав дальше.

Пассажиры, находящиеся в автобусе, стали возмущаться произошедшим, однако, по их словам, водитель сказал, что опаздывает, а девушку подберет кто-то другой.

При этом на улице было достаточно холодно. Ждать транспорта девушке пришлось полчаса, и она сильно замерзла.

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