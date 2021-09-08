На воскресный матч тульского «Арсенала» против ЦСКА допустят шесть тысяч зрителей Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 8 сентября, стартовала продажа билетов на матч седьмого тура Российской премьер-лиги между местным «Арсеналом» и столичным ЦСКА. Правда, продавать их будут только вакцинированных болельщиков или тех, кто недавно переболел коронавирусом. При проходе на трибуны кроме билета будет необходимо предъявить QR-код и сертификат о вакцинации, а также удостоверение личности. Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении). При этом владельцы сезонных абонементов на матчи «Арсенала» смогут посетить игру без сертификата о вакцинации.

Таким образом число посетителей игры будет увеличено до 30% от общей вместимости арены. Напомним, встреча «Арсенал» - ЦСКА пройдет в Туле в воскресенье, 12 сентября. начало в 14:00.