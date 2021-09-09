В Туле «Новые люди» проведут обучающий семинар для наблюдателей

В форуме приняли участие лично более 200 человек, а посредством видеосвязи в мероприятии поучаствовали представители более чем половины регионов страны.

Организаторы воссоздали интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам — юристам и политологам.

Присутствовавшие на форуме лидеры региональных подразделений поделились своим опытом. Так, Ярослав Самылин из Москвы рассказал о важности обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Он связал это с тем, что избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности:

- Если партия не выставляет наблюдателей, значит, ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Мы намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов.

Активист партии от Воронежской области Сергей Гурченко рассказал какие опасности могут поджидать активистов на избирательном участке, как защитить себя и обеспечить максимально честное и прозрачное голосование, подчеркнул, что значительная часть страшилок про подтасовки — это стратегия старой власти, чтобы заранее отбить у людей надежду на успешную борьбу против ее кандидатов. Все это дополняется рассказами кандидатов-неумех, которые проигрывают кампании с унизительным результатом и оправдывают свои провалы невероятными подтасовками.

В Туле «Новые люди» проведут обучающий семинар для наблюдателей

- Есть такое мнение, что интересы значительной части россиян не представлены в Государственной Думе. Сейчас эти люди определяются, идти на выборы или остаться дома. В данном контексте очень многое зависит от эффективности института наблюдателей. Именно они обеспечивают гражданам доверие к самой процедуре голосования, - говорит руководитель Тульского отделения партии «Новые люди» Иван Николайчук. - А чем больше доверия к выборам, тем больше процент проголосовавших и тем сильнее власть, которую избрал народ. Поэтому работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов.

Прошедший форум показал реальный масштаб грядущих дней голосования, насколько серьезно наша партия подходит к подготовке наблюдателей. Безусловно, лично для себя почерпнул много полезной информации — уже сложилась картина, каким образом инструктировать, как людям вести себя на выборах.

Наша позиция заключается в том, что люди должны обязательно идти на выборы, голосовать. Вопреки бытующему сейчас мнению, что якобы кто-то там за нас давно все уже решил, ничего в жизни страны не изменить — в корне неверны, и наблюдатели — гарант того, что все отданные избирателями голоса будут учтены.

Всего к единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. У нас на территории Тульской области более тысячи участков, и «Новые люди» хотели бы, чтобы на каждом из них были наблюдатели от нашей партии. Поэтому организовываем в регионе обучающие семинары — они будут проходить в течение нескольких дней. Поверьте, уже сегодня в оргкомитет поступило огромное количество заявок от желающих принять в них участие. В первую очередь, это наши сторонники.

В Туле «Новые люди» проведут обучающий семинар для наблюдателей

Вести обучение будут представители областного избиркома, которые расскажут и наглядно продемонстрируют, как правильно должен выглядеть процесс на избирательном участке, разъяснят права и обязанности членов комиссии, наблюдателей от различных движений и партий. Мы пригласим тех представителей «Новых людей», которые в прошлом году уже принимали участие в избирательном процессе — они смогу рассказать о конкретных нарушениях, свидетелями которых были.

На наших семинарах будет юридическая подготовка, тренинги на внимательность, обучение технологиям. Мы прокачаем политические навыки наших волонтеров.