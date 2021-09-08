11 сентября на День города Тулы-2021 перекроют движение на нескольких улицах в центре Фото: Алексей ФОКИН

Так, 11 сентября, с 08:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице Менделеевской от ул. Тургеневская до ул. Революции, по ул. Ф . Энгельса от ул. Советская до ул. Революции, по Денисовскому переулку, по улице Союзной от Благовещенского переулка до дома № 11 по ул. Союзной, а также по улице Благовещенской от Благовещенского переулка до Союзного переулка.

При запуске вечернего салюта с 22:00 до 22:30 также перекроют движение по Зареченскому и Чулковскому мостам.

В воскресенье, 12 сентября, на время проведения полумарафона «Оружейная столица» с 08:00 до 13:00 движение запретят по улице Менделеевской от ул. Советская до ул. Революции, по Чапаевскому проезду от ул. Советская до ул. Менделеевская, по Денисовскому переулку, по улице Союзной от Благовещенского переулка до дома № 11 по ул. Союзная, по улице Благовещенская от Благовещенского переулка до дома № 18 по улице Благовещенской, по Союзному переулку, по Черниковскому переулку от дома № 7 по улице Советской и Никитской, а также по улийе Дзержинского от ул. Никитская до Садового переулка.