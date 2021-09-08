Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Генерал армии Евгений Зиничев Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 8 сентября,министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

В связи с этим соболезнования родным и близким выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, человека, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, спасению жизни людей. И погиб как герой, выполняя долг офицера и спасателя. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», - отметил глава региона.