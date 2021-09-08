В Тульской области за сутки от коронавируса скончались 12 человек

В основном это жители с хроническими заболеваниями Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов. Такие данные дает статистика.

В основном это жители с хроническими заболеваниями, причем разных возрастов. Смертность в последнее время колебалась от 7 до 10 человек в сутки, а сегодня впервые за несколько недель превысила эти показатели.

Также отмечается за сутки 104 заболевших и 100 выздоровевших. Общая статистика по региону: заболели 52 215 жителей, 44 627 выздоровели, и 2 792 скончались.