Последние новости Тулы на 8 сентября 2021 года: в Алексине у дома нашли труп и так и оставили лежать, а в Туле водитель маршрутки психанул и высадил пассажиров

В Алексине, в микрорайоне Петровка возле одного из домов обнаружили труп мужчины

В Алексине, в микрорайоне Петровка возле одного из домов обнаружили труп мужчины. Приехавшая скорая зафиксировала смерть, полиция определила, что следов насилия на теле нет. После чего специалисты уехали, а тело так и оставалось лежать.

В Туле водитель маршрутки психанул и высадил всех пассажиров. Конфликт произошел утром 7 августа в маршрутном такси №64. Видео инцидента засняли пассажиры, а потом выложили в социальные сети.

В Туле на улице Тимирязева 8 сентября вводится запрет на остановку, стоянку и движение всех видов транспорта. Ограничения будут действовать от дома № 97 до дома 99 из-за проведение опиловки деревьев в этом месте.