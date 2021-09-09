Многокилометровые пробки захватили центр Тулы утром 8 сентября Фото: Игорь КОПЫТОВ

Который день подряд 7-8-балльные пробки властвуют над центральными улицами города. Из-за сужения проезжей части на улице Советской, вызванной ремонтом трамвайных путей, затор из Заречья растянулся до улицы Арсенальной. Скорость движения — очень низкая.

Аналогичная ситуация по встречной полосе Советской только со стороны Пролетарского округа. Обе пробки упираются в проспект Ленина, где по-прежнему продолжается ремонт на проезжей части. Здесь затор по направлению к площади стабильно держится до Пушкинской.

Кстати, пробка на проспекте Ленина накануне вечером, кажется, побила все рекорды. По словам очевидцев, она растянулась на 2 километра.