АО «Тулажелдормаш»: уникальная техника для ремонта пути Фото: материалы пресс-служб

Выставку «PRO//Движение.ЭКСПО» недаром называют главным событием всей железнодорожной отрасли на пространстве колеи 1520. В этом году с 26 по 29 августа 2021 года на территории экспериментального железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ» в подмосковной Щербинке в масштабном салоне техники и технологий, единственном в Европе имеющем стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества, приняли участие 154 компании экспонента, представлявшие 25 стран, 38 официальных делегаций (из которых 22 - очно, 16 – в формате онлайн), более семи тысяч гостей.

АО «Тулажелдормаш»: уникальная техника для ремонта пути Фото: материалы пресс-служб

Сегодня «PRO//Движение.ЭКСПО» — это открытая международная отраслевая площадка, которая помогает выстраивать компаниям эффективные бизнес-коммуникации, а также продемонстрировать новейшие образцы техники и оборудования. В рамках работы салона подписано 13 соглашений о сотрудничестве, общая сумма которых составила порядка 50 млрд рублей.

Инновации и перспективы

АО «Тулажелдормаш», участник научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» по направлению «МашТЕХ», входящий в Группу ПТК, представило на «PRO//Движение.ЭКСПО» новую уникальную железнодорожную технику для ремонта и содержания пути.

Сегодня, благодаря высокому профессионализму конструкторов, инженеров, рабочих, грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий, АО «Тулажелдормаш» уверенно развивается, выпускает технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей, реализует крупные инвестиционные проекты. Так, в кризисном практически для всех отраслей российской экономики 2020-м году был установлен очередной рекорд по выпуску продукции. Выручка составила более 5,3 млрд рублей. Тулажелдормаш стал одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры страны.

Павильон Группы ПТК за четыре дня посетили почетные гости Казахстанских железных дорог, делегация ООО «РЖД Интернешнл», руководство Центральной дирекции инфраструктуры, делегация Дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД», делегация Российского экспортного центра, представители Центральной дирекции по ремонту пути, руководители региональных дирекций по ремонту пути, инфраструктуре и эксплуатации путевых машин.

АО «Тулажелдормаш»: уникальная техника для ремонта пути Фото: материалы пресс-служб

У стендов обсуждались вопросы финансирования, реализации перспективных внутренних и экспортных проектов Группы ПТК.

Гости выставки ознакомились с новыми разработками АО «Тулажелдормаш», представленными в экспозиции. А посмотреть было на что, ибо создание инновационных машин и технологий ремонта железнодорожных путей ведет внутренний инженерный центр, созданный на предприятии в тесном сотрудничестве с ОАО «РЖД», которое является основным заказчиком компании.

Среди новинок — уникальная снегоочистительная машина с пневматическим обдувом СС-ПОМ, позволяющая убирать с путей даже сильно слежавшийся снег. Также установка индукционного нагрева

РУ-700, предназначенная для смены рельсовых плетей.

- Важно продолжать развитие в направлении повышения качества продукции и услуг, повышения удовлетворенности заказчиков выпускаемой продукцией, совершенствовать технологию, модернизировать оборудование, организовывать слаженное производство и взаимодействие коллектива, - подчеркивает первый заместитель генерального директора Группы ПТК по производству Дмитрий

Раенок. - Кроме того, если ранее мы поставляли ОАО «РЖД» наши серийные разработки, то по планам до конца 2021-го предприятие должно вывести на рынок 6 абсолютно новых типов путевых машин.

АО «Тулажелдормаш»: уникальная техника для ремонта пути Фото: материалы пресс-служб

Эффект новых разработок доказан

В этом году тема юбилейного салона стала: «Трансформация технологий и новое экологическое мышление». В деловой программе, которая в этом году включала в себя 25 тематических круглых столов, дискуссий и заседаний, охвативших широкий спектр профессиональных вопросов: от инжиниринга в области транспортного машиностроения и технологий устойчивого развития до экономики, цифровизации, в том числе внедрения беспилотного подвижного состава, приняли участие более тысячи человек. В фокусе внимания экспертов оказались темы защиты окружающей среды и внедрения инновационных решений в отрасли.

В рамках одной из сессий с докладом «Повышение пропускной способности за счет новых технологий ремонта пути» выступил первый заместитель генерального директора Группы ПТК по производству Дмитрий Раенок. Дискуссия была посвящена сооружению верхнего строения пути. Во многом реализация предложенного проекта зависит именно от машин и продукции, выпускаемых АО «Тулажелдормаш».

- По большому счету, если внедрить в ремонтные технологии путей наши новые, совместные с РЖД наработки, можно добиться повышения пропускной способности, и как следствие, повышения прибыли для ОАО «РЖД», - отмечает Дмитрий

Раенок, поясняя суть своего доклада. - И это не прожект (то есть перспектива на будущее), а реально уже реализуемый нами на деле проект. В этом году мы реализовали его первый этап и получили реальную отдачу. Полученный эффект подтвердила дирекция по ремонту пути РЖД - наш основной заказчик. Суть этапа - применение технологии скоростной очистки балласта. А уникальную высокопроизводительную машину сделали конструкторы и производственники именно на тульской земле.

Гостеприимство по-тульски

В рамках юбилейного международного железнодорожного салона «PRO//Движение.ЭКСПО» прошел масштабный фестиваль «День открытых дорог» (12+), который посетили более 12 тысяч участников.

Главным мероприятием стала уникальная динамическая экспозиция подвижного состава под названием «От истории к инновациям». Посетители салона увидели в действии настоящий парад локомотивов - от паровоза «Ь», выпущенного в 1897 году, до самых современных машин.

«День открытых дорог» прошел под лозунгом семейного праздника с творческими мастер-классами на тему экологии и транспорта будущего. Организаторы подготовили более десятка квестов и других развлечений. Наибольшей популярностью среди школьников пользовались симуляторы электровозов и учебные тренажеры машинистов.

В «День открытых дорог» посетители железнодорожного салона высоко оценили тульское гостеприимство - павильон АО «Тулажелдормаш» встречал гостей с девизом «Хочешь узнать Россию, начни с Тулы». Всех гостей угощали настоящими тульскими пряниками и чаем из самовара.