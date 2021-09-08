Конфликт произошел утром 7 августа в маршрутном такси №64 Фото и видео группы "Тула Жесть"

В Туле водитель маршрутки психанул и высадил всех пассажиров. Конфликт произошел утром 7 августа в маршрутном такси №64. Видео инцидента засняли пассажиры, а потом выложили в социальные сети.

Судя по записи, девушка хотела расплатиться безналичным расчетом и попросила водителя поднять руку повыше, чтобы дотянуться до терминала. Ответ мужчины удивил всех пассажиров микроавтобуса: он вспылил, велел девушке выйти, а когда она отказалась, высадил весь автобус, заявив, что никуда не поедет.