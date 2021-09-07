Библиотека водолазов и картины ветра: туляков приглашают на выставку книг художников Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вернисаж выставки Леонида Тишкова «Мифологии. Библиотека художника» - это уникальная подборка изданий русских футуристов, книг художников 1990-х годов, загадочных объектов и графики.

Библиотека водолазов и картины ветра: туляков приглашают на выставку книг художников Фото: Игорь КОПЫТОВ

Леонид Тишков – куратор и сам один из авторов выставки, значимая фигура российского постконцептуализма. С последних десятилетий XX века он коллекционировал раритетные издания книг художников и поэтов в России, Франции, Англии, Шотландии, Дании, Чехии и Словакии. На выставке в ТИАМ представлена малая часть его удивительного и обширного собрания, своеобразной «библиотеки художника».

Библиотека водолазов и картины ветра: туляков приглашают на выставку книг художников Фото: Игорь КОПЫТОВ

При этом открывается экспозиция «красной строкой» – корпусом литографских и других малотиражных изданий русских авангардистов из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. Среди прочего зрители смогут увидеть знаменитый альманах «Садок судей» и сборник «Пощечина общественному вкусу».

Библиотека водолазов и картины ветра: туляков приглашают на выставку книг художников Фото: Игорь КОПЫТОВ

Также выставка знакомит, собственно, с авторской Вселенной художника Леонида Тишкова. В течение многих лет он создает мифологический эпос, в котором переплетаются сны и видения, реальность и фантазия. Серии рисунков с текстами превращаются в альбомы, книги и портфолио, населенные странными существами и явлениями.

Библиотека водолазов и картины ветра: туляков приглашают на выставку книг художников Фото: Игорь КОПЫТОВ