Группа компаний БРАЕР: В одном ритме с любимым городом

Десятки городских пространств Тулы оформлены плиткой БРАЕР.

- Игорь Александрович, ваше предприятие идет в ногу с Тулой и регионом уже второе десятилетие. Город заметно поменял свой облик, вклад в эту большую работу внесла и ГК «БРАЕР»…

- С первых дней работы мы ставили перед собой задачу принимать активное участие в обновлении облика нашего города. Эта установка четко работает до сих пор. Наша плитка с каждым годом все больше меняет городскую среду, десятки пространств Тулы оформлены продукцией «БРАЕР». Нас выбирают не только из-за надежности и долговечности: «БРАЕР» меняет настроение города, дарит ему новое содержание, яркость, работает на имидж и стиль. Хочу поздравить туляков с 875-летием города, пожелать благополучия и успехов! Давайте вместе делать наш город комфортнее для жизни.

- С 2010 года вместе с Тулой вы прошли стремительный путь развития: от кирпичного завода до крупного производственного холдинга.

- Постоянное развитие и совершенствование, укрупнение и расширение предоставляемых услуг – это то, на чем мы стоим. Сегодня продукция ГК «БРАЕР» - выбор, основанный на положительном, проверенном мнении тысяч клиентов со всей страны. Шесть лет подряд компания получает народную премию «Тульский бренд».

Особая наша гордость – индивидуальность бренда. У продукции «БРАЕР» невероятное многообразие форм, фактур и оттенков. Ваш дом будет не просто крепким и комфортным, участок не просто красивым… БРАЕР создает собственный неповторимый стиль. Ценность именно в этом. Наша идеология: не следовать за модой и тенденциями рынка, а формировать их.

ГК «БРАЕР» предлагает заказчикам много дополнительных услуг. Например, разработка проекта благоустройства территории и визуализация мощения. Достаточно прислать фото участка в отдел дизайна, и специалисты грамотно подберут цвета, формы, предложат индивидуальный проект. Можно сделать и визуализацию фасада, подобрав подходящий по цвету и фактуре кирпич. Обе услуги бесплатные!

Мы продолжим идти по пути универсализации с целью предоставления клиентам как можно больше возможностей, - подытожил Игорь Кабанов.

Теперь и «Паркет»

- Используемая нами технология «колормикс» позволяет выпускать плитку, вызывающую восторг. Это не просто оттенки плитки, это искусство! – присоединяется к беседе руководитель отдела дизайна ГК «БРАЕР» Жанна Кузнецова. – Мы непрерывно расширяем линейку продукции. В этом году начат выпуск тротуарной плитки актуальных теплых оттенков. Все также популярны и серо-белые тона. Но это не скучная серая плитка! Мы предлагаем по-новому посмотреть на серый цвет, увидеть в нем элегантность и таинственность. В этой палитре у нас три вида плитки: светло-серая «Туман», более темная, графитовая «Вечер» и контрастная «Ночь».

Абсолютная новинка этого года - тротуарная плитка из коллекции «Паркет». Узкая прямоугольная форма с размерами 200мм х 50мм позволяет применять различные варианты раскладки. Изюминка в том, что благодаря таким пропорциям и размерам получается отличная, елочная, паркетная раскладка. Эту плитку удобно совмещать с коллекциями «Прямоугольник» и «Лувр».

Удобный выбор

Как познакомиться с продукцией «БРАЕР»? Зайдите на корпоративный сайт braer.ru – это современная и удобная платформа, где представлены примеры готовых объектов и продукции, здесь же можно оперативно проконсультироваться у специалиста и оформить заказ онлайн. Для общения с клиентами есть аккаунт в Instagram (адрес тот же - braer.ru). Компания представлена во всех популярных социальных сетях.

Вливайтесь в море довольных клиентов БРАЕР, меняйте свою жизнь к лучшему!

ГК "БРАЕР: Тульская область, Ленинский район, п. Обидимо, ул. Кирпичная, дом 1-а, тел. (4872) 25-24-50. braer.ru