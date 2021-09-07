Проспект Ленина в Туле сегодня, 7 сентября, стоит в гигантской пробке Фото: Игорь КОПЫТОВ

Практически недвижимая 9-балльная пробка по проспекту Ленина растянулась аж от улицы Льва Толстого до Советской. Движение затруднено, поскольку одну из полос заблокировали дорожники, занимающиеся сегодня обустройством нового бордюра.

Напомним, в начале августа общественники выдвигали предложение сузить проспект до двух полос движения в одну сторону. Городские власти такие усовершенствования категорически отмели. Сегодня мы наблюдаем картину, как это выглядело бы наяву, если реализовать в городе подобные решения.