Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 11:02

Парад духовых оркестров прошагает по главной площади на День города-2021

На площади Ленина ожидаются спортвные и музыкальные развлечения
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парад духовых оркестров прошагает по главной площади на День города-2021

Парад духовых оркестров прошагает по главной площади на День города-2021

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Начиная с 11 утра здесь пройдут соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы». Как всегда тульские спортсмены-тяжелоатлеты продемонстрируют всю силу и удаль настоящих богатырей.

С 14:30 начнется музыкальная часть праздничных мероприятий. Стартует она Фестивалем духовых оркестров «Фанфары тульского кремля», который превратится в настоящее яркое шоу. В 17:50 начнется выступление солистов международного музыкального Фестиваля OPERA BELLA. В 19:30 - выступление группы «Три июля», а в 20:00 - праздничный концерт с участием артистов российской эстрады

Завершится все в 22:00 - праздничным фейерверком.

Интересное