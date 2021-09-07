Парад духовых оркестров прошагает по главной площади на День города-2021 Фото: Игорь КОПЫТОВ

Начиная с 11 утра здесь пройдут соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы». Как всегда тульские спортсмены-тяжелоатлеты продемонстрируют всю силу и удаль настоящих богатырей.

С 14:30 начнется музыкальная часть праздничных мероприятий. Стартует она Фестивалем духовых оркестров «Фанфары тульского кремля», который превратится в настоящее яркое шоу. В 17:50 начнется выступление солистов международного музыкального Фестиваля OPERA BELLA. В 19:30 - выступление группы «Три июля», а в 20:00 - праздничный концерт с участием артистов российской эстрады

Завершится все в 22:00 - праздничным фейерверком.