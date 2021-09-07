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Звезды7 сентября 2021 10:50

Школа дронов развернется на тульской набережной в День города-2021

Одна из площадок на праздновании юбилея будет посвящена смемейным развлечениям
Игорь КОПЫТОВ
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Школа дронов развернется на тульской набережной в День города-2021

Школа дронов развернется на тульской набережной в День города-2021

Фото: Алексей ФОКИН

Казанская набережная с 12:00 пригласит туляков и гостей города на различные технические развлечения — интерактивные мастер-классы по робототехнике, в «Школу дронов», где всех желающих научат управлять мини-вертолетами. Свою программу предложит технопарк «Кванториум».

Также здесь в этот день пройдет фестиваль средневековых культур.

На развернутой на воде сцене в 12:00 будет дан торжественный старт Дня города Тулы и Дня Тульской области, в 14:00 - Праздничный концерт «Тула - земля моя!», в 19:00 -выступит JAZZPORT ФЕСТИВАЛЬ (г. Москва).

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