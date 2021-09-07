В День города-2021 в Туле пройдет Фестиваль вкусов Фото: Алексей ФОКИН

11 сентября в 11:00 в историческом центре региональной столицы - от Крестовоздвиженской площади и вдоль всей улицы Металлистов стартует Фестиваль вкусов.

Гостей праздника ожидают гастрономические мастер-классы, конкурсы и розыгрыши деликатесов, выступления артистов. Для посетителей подготовят необычные фотозоны с уникальными изделиями тульских дизайнеров, а также розыгрыши деликатесов от местных производителей.

Завершится фестиваль вместе с фейерверком — в 22:00.