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Общество7 сентября 2021 10:34

В День города-2021 в Туле пройдет Фестиваль вкусов

Туляков ждет ярмарка местных производителей
Игорь КОПЫТОВ
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В День города-2021 в Туле пройдет Фестиваль вкусов

В День города-2021 в Туле пройдет Фестиваль вкусов

Фото: Алексей ФОКИН

11 сентября в 11:00 в историческом центре региональной столицы - от Крестовоздвиженской площади и вдоль всей улицы Металлистов стартует Фестиваль вкусов.

Гостей праздника ожидают гастрономические мастер-классы, конкурсы и розыгрыши деликатесов, выступления артистов. Для посетителей подготовят необычные фотозоны с уникальными изделиями тульских дизайнеров, а также розыгрыши деликатесов от местных производителей.

Завершится фестиваль вместе с фейерверком — в 22:00.

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