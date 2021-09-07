В Киреевске дед едва не прирезал свою бабку

Пенсионерку спасло бегство из квартиры Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Пожилой мужчина из Киреевска подозревается в намерении убить свою жену.

Как установило предварительное следствие, 3 сентября 2021 года между пожилыми супругами произошла ссора. В пылу конфликта 78-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою 80-летнюю супругу, ранив ее в шею и грудь. Пенсионерка выбежала из квартиры и сообщить соседям, что ее хотят убить. Те вызвали скорую помощь. В больнице врачам удалось спасти жизнь пострадавшей женщины.

Следователи провели осмотр места преступления, допросили подозреваемого и свидетелей. Будет проведен ряд соответствующих экспертиз.