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Общество7 сентября 2021 9:24

В Туле прокуратура начала проверку после лобового столкновения двух трамваев

На основании ее результатов будут приняты меры реагирования
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле прокуратура начала проверку после лобового столкновения двух трамваев

В Туле прокуратура начала проверку после лобового столкновения двух трамваев

Фото: соцсети

Столкновение двух трамваев в Туле произошло накануне, 6 сентября, на Пролетарской площадке. По предварительной информации, около полудня на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской водитель-стажер и водитель-инструктор одного из вагонов не перевели стрелку, в результате чего произошло столкновение с другим вагоном. В ДТП пострадали несколько пассажиров, двое были госпитализированы.

Теперь региональная прокуратура инициировала проверку деятельности МКП «Тулгорэлектротранс».

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