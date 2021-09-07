В Туле прокуратура начала проверку после лобового столкновения двух трамваев Фото: соцсети

Столкновение двух трамваев в Туле произошло накануне, 6 сентября, на Пролетарской площадке. По предварительной информации, около полудня на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской водитель-стажер и водитель-инструктор одного из вагонов не перевели стрелку, в результате чего произошло столкновение с другим вагоном. В ДТП пострадали несколько пассажиров, двое были госпитализированы.

Теперь региональная прокуратура инициировала проверку деятельности МКП «Тулгорэлектротранс».