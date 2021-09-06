В Тульской области планируют вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений Фото: Игорь КОПЫТОВ

Напомним, что ранее речь шла о показателе в 60%, но сегодня была озвучена цифра в 80%. Правда, таких показателей планируется достичь при вакцинации от коронавирусной инфекции на предприятиях и в учреждениях региона.

Также в Тульскую область поступила вакцина от гриппа – 396 000 доз. Ею уже вакцинировано 14 000 человек. Это особо актуально в свете того, что под данным Роспотребнадзора в 20 числах сентября в регионе ожидается подъем простудных заболеваний и даже велика вероятность возникновения микст-инфекции - болезни, вызванной несколькими патогенными микроорганизмами.