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Здоровье6 сентября 2021 16:28

В Тульской области планируют вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

Об этом было заявлено на оперативном совещании
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области планируют вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

В Тульской области планируют вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Напомним, что ранее речь шла о показателе в 60%, но сегодня была озвучена цифра в 80%. Правда, таких показателей планируется достичь при вакцинации от коронавирусной инфекции на предприятиях и в учреждениях региона.

Также в Тульскую область поступила вакцина от гриппа – 396 000 доз. Ею уже вакцинировано 14 000 человек. Это особо актуально в свете того, что под данным Роспотребнадзора в 20 числах сентября в регионе ожидается подъем простудных заболеваний и даже велика вероятность возникновения микст-инфекции - болезни, вызванной несколькими патогенными микроорганизмами.

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