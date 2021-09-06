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Здоровье6 сентября 2021 16:05

В тульской области прогнозируют осенью рост микст-инфекций

Об этом заявляет региональный Роспотребнадзор
Игорь КОПЫТОВ
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В тульской области прогнозируют осенью рост микст-инфекций

В тульской области прогнозируют осенью рост микст-инфекций

Фото: Алексей ФОКИН

В наступающем сезоне прогнозируется более высокая циркуляции гриппа. Возникает риск роста микст-инфекции - болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами, которые тесто взаимодействуют друг с другом. В данном случае речь идет о коронавирусе и гриппе.

Напомним, в Тульской области за сутки подтвердилось 107 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 103 жителя, также за сутки зафиксировано 10 летальных исходов.

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