В тульской области прогнозируют осенью рост микст-инфекций
Фото: Алексей ФОКИН
В наступающем сезоне прогнозируется более высокая циркуляции гриппа. Возникает риск роста микст-инфекции - болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами, которые тесто взаимодействуют друг с другом. В данном случае речь идет о коронавирусе и гриппе.
Напомним, в Тульской области за сутки подтвердилось 107 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 103 жителя, также за сутки зафиксировано 10 летальных исходов.