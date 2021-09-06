В тульской области прогнозируют осенью рост микст-инфекций Фото: Алексей ФОКИН

В наступающем сезоне прогнозируется более высокая циркуляции гриппа. Возникает риск роста микст-инфекции - болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами, которые тесто взаимодействуют друг с другом. В данном случае речь идет о коронавирусе и гриппе.

Напомним, в Тульской области за сутки подтвердилось 107 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 103 жителя, также за сутки зафиксировано 10 летальных исходов.