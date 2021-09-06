В коронавирусных госпиталях Тульской области остаются 625 пациентов Фото: Алексей ФОКИН

По сравнению с прошлой неделей в регионе нет существенных изменений уровня заболеваемости ОРВИ. Всего зафиксировано 4186 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 4,7% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%.

В Туле порог заболеваемости превышен на 26%. По сравнению с прошлой неделей уровень стабильный.

На высоком уровне сохраняется число заболеваний внебольничной пневмонией. Но здесь наблюдается тенденция к снижению. За последнюю неделю зарегистрировано 226 случаев, что на 11% ниже предыдущей.